A solidariedade do Complexo Paraná Park

Em nota divulgada nesta tarde, 13, o Complexo Paraná Park manifestou solidariedade com o Shopping Avenida Fashion, que teve suas instalações destruídas por um incêndio na segunda-feira.

“Hospedamos com toda segurança os clientes do shopping, e colocamo-nos à disposição no que for necessário neste momento. O Complexo Paraná Park está com as portas abertas para auxiliar no que for preciso aos lojistas, administração do local e seus funcionários. Esperamos que tudo seja resolvido em breve, e que possamos desfrutar de bons momentos juntos!”, finaliza a nota.