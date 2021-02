A TCCC é a culpada?

Assisti com atenção a boa entrevista (ao final do texto) concedida ontem pelo diretor da TCCC, Roberto Jacomelli, que foi ‘sabatinado’ pela bancada do Pan News.

A situação da empresa e do transporte coletivo, como concessão do município, é complicada e não há solução sem subsídio do poder público, deixou claro o Beto, como é conhecido.

De quem é a culpa? Seria da TCCC? Ou dos políticos? A verdade é que a concessão do transporte coletivo é um problema que vem de longe e em Maringá se falava que em outros tempos uma parte do valor da passagem tinha destinação, digamos não nobre (lembra do mensalinho, Marly?). Executivo, Legislativo, muita gente tirava uma casquinha, dizem e isso seria uma realidade em todo Brasil, com corrupção correndo solta.

As empresas têm culpa, é verdade, mas em se tratando de corrupção os maiores culpados são os corruptores e tudo indica que políticos agiriam, e não se venceriam licitações sem compromisso de pagamento de propinas, geralmente. Pensava-se que a lava jato acabaria com isso, mas parece que tudo voltou ao ‘normal’. (Akino Maringá/Maringá News)