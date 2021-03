Ação integrada fecha sobrado com risco sanitário

Uma ação integrada entre a Prefeitura de Maringá e a Polícia Civil na manhã de hoje flagrou um local na Zona 6 com risco sanitário e ainda suspeita de atividades ilegais. Um homem foi preso por tráfico de drogas. O estabelecimento é uma mistura de pensionato com ferro-velho e havia aproximadamente dez pessoas no local. A Polícia Civil recebeu uma denúncia sobre tráfico de drogas e foi cumprir mandado de busca e apreensão. Quando os policiais chegaram no estabelecimento, verificaram uma grande quantidade de entulhos e objetos. Foi solicitado o apoio da prefeitura para vistoria, inclusive com participação da Guarda Municipal. O local fica na esquina das ruas Lafayette Tourinho e Machado de Assis.

A prefeitura verifica a situação do estabelecimento, se há alvará ou licença para alguma atividade no local e prepara uma operação para remoção de entulhos, para evitar riscos de dengue.