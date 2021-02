Acidente grave na BR-376, no contorno de Marialva, interdita rodovia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito envolveu três veículos. O acidente aconteceu no contorno de acesso a Marialva, no km 192 da rodovia BR-376, por volta das 12h40.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos seguia no sentido Marialva a Maringá, quando cruzou a pista contrária, capotou e atingiu outros dois veículos. Em um dos carros atingidos, havia um homem de 39 anos que ficou preso às ferragens. No segundo veículo atingido, houve quatro vítimas, inclusive uma bebe de 20 dias e outras duas mulheres de 24 e 32 anos, e um homem de 27 anos, que sofreram ferimentos leves, conforme os bombeiros.

No terceiro veículo, havia um homem de 26 anos, e dois adolescentes de 15 e 16 anos. As três vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas aos hospitais: Hospital Universitário, Bom Samaritano, Santa Casa, e Hospital Metropolitano de Sarandi. Ao todo, segundo os bombeiros, foram oito vítimas e uma delas recusou atendimento.

Equipes do Samu aéreo estiveram no local para atender as vítimas. Até às 13h30, a pista estava interditada no sentido Mandaguari. A orientação é que os motoristas passem por dentro da cidade para evitar o congestionamento da rodovia. (inf Leticia Tristão CBN)