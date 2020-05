Acidente na BR-376 matou um morador de Marialva e uma moça de Porto Rico

Um trágico acidente de trânsito registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 20, na BR-376, em Paranavaí, região Noroeste do Paraná, deixou duas pessoas mortas. Uma das vítimas fatais, tinha 60 anos, e residia na cidade de Marialva, região metropolitana de Maringá. O acidente envolveu três veículos, sendo um Audi com placas de Rolândia, conduzido pela jovem motorista Jéssica Freitas, de 25 anos, um Ford Edge com placas de Marialva, e uma carreta.

A condutora do Audi, teve morte instantânea. A mãe da motorista que ocupava o banco do passageiro, sofreu ferimentos graves. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Paranavai. Ademir Armelim, que dirigia o carro de Marialva, também morreu na hora. A esposa dele ficou gravemente ferida. Além das duas vítimas fatais, o acidente resultou em danos materiais de grande monta nos veículos

As circunstâncias deste trágico acidente, serão investigadas pela Polícia Civil e por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Mas a princípio, a condutora do Audi seguia pela rodovia sentido a Maringá, e teria realizado uma ultrapassagem em local proibido. O automóvel colidiu frontalmente com o Ford Edge que na sequência chocou-se na lateral da carreta. Equipes do Corpo de Bombeiros, Viapar e Samu, estiveram no local prestando atendimento aos envolvidos. A pista ficou interditada por aproximadamente três horas. (inf Corujão Notícias)