Acidente na PR-317 matou motorista de 21 anos

Uma batida envolvendo três automóveis no KM 73 da rodovia PR-317 entre as cidades

de Maringá e Iguaraçu, matou uma pessoa e deixou outras três feridas. O trágico acidente

que mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros e Samu, foi registrado na tarde

deste sábado, 9.

A Polícia Rodoviária Estadual informa que o acidente envolveu um automóvel modelo Honda Civic com placas do Mato Grosso, um VW Gol da cidade de Munhoz de Melo e uma picape Fiat Strada de Sarandi. Pelo que foi apurado no local, através dos Patrulheiros do Posto de Iguaraçu, o Civic e o Gol trafegavam no mesmo

sentido, Maringá a Iguaraçu. Já a caminhonete seguia em sentido oposto.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista do VW Gol, um jovem de 21 anos, ultrapassava o Civic. O Honda Civic atingiu a lateral do Gol que ficou desgovernado, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a picape. O impacto foi extremamente violento e deixou o Gol totalmente destruído. A picape chegou a capotar, e o carro com placas do MT saiu da pista de rolamento.



Mateus Henrique Olegário Souza, condutor do VW, ficou preso entre as ferragens do carro e infelizmente morreu na hora. Um amigo do motorista que ocupava o banco do passageiro sofreu ferimentos moderados. Os outros dois motoristas foram socorridos apresentando ferimentos leves, segundo o Samu. As vítimas socorridas foram encaminhadas para os Hospitais, Universitário, Santa Casa e Metropolitano de Sarandi.

Conhecidos do rapaz que faleceu, disseram, que ele era proprietário de uma conveniência em Munhoz de Melo, e que ele retornava de Maringá, onde havia realizado algumas compras para abastecer seu estabelecimento. O corpo do motorista foi removido e encaminhado ao IML de Maringá. (inf Corujão Notícias)