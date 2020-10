Acidente na rodovia envolveu 4 veículos

O acidente envolveu 4 automóveis e ocorreu por volta das 19h na

BR-376, entre as cidades de Sarandi e Marialva. Esse acidente de

grandes proporções, deixou 4 pessoas feridas. Pelo que foi apurado no

local do sinistro, um veículo modelo Fiat Uno seguia pela rodovia

sentido a Marialva. Quando ainda por motivos desconhecidos, o motorista perdeu a

direção do carro, atravessou o canteiro central e atingiu outros 3

automóveis que trafegavam em sentido oposto.



Uma caminhonete Toyota Hilux chegou a capotar. Um GM Monza e um

GM Cruze também se envolveram na batida. O condutor do Uno

apresentava ferimentos moderados. Um casal que estava na Hilux e o

motorista do Cruze sofreram ferimentos leves. O condutor do Monza

recusou atendimento. As vítimas foram levadas para os hospitais

Santa Casa e Metropolitano.

O acidente mobilizou socorristas da Viapar, Corpo de Bombeiros e

Samu. Tudo será apurado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. (inf Plantão Maringá)