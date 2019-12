Acidente na Vila Guadiana deixa um morto e outra pessoa ferida

O acidente aconteceu na tarde deste sábado (14) na entrada do Conjunto Moradia Amanda, Vila Guadiana, em Mandaguaçu. Um casal que estava em uma motocicleta sofreu um acidente gravíssimo após uma colisão contra um caminhão.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão seguia pela rodovia para acessar o bairro e realizou uma conversão proibida. O caminhão invadiu a preferencial e entrou na frente do motociclista. O piloto da moto não teve tempo de evitar o choque.



O senhor José Aissa, 63 anos, morreu na hora. A esposa, Sueli Sírio dos Santos Aissa, 41 anos, sofreu ferimentos graves. Sueli foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhada pelo helicóptero até o Hospital Metropolitano de Sarandi onde permanece internada.

O motorista do caminhão fugiu do local assim que percebeu que tinha causado acidente com morte. O casal morava na cidade de Ourizona. (inf André Almenara/foto Tuia do Paraná)