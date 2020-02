Adolescente causa acidente gravíssimo em Maringá

O acidente ocorreu por volta de 12h30 de sábado (22) no cruzamento das Ruas João Furlan com Jalbas Rodrigues Alves, na Vila Santa Izabel. Um adolescente, de 15 anos, dirigindo um automóvel Renault Sandero cruzou a preferencial causando um gravíssimo acidente contra uma mulher que pilotava uma CG Titan.



A vítima, Simone Felipe da Silva, de 35 anos, trafegava pela Rua Jalbas Rodrigues quando o condutor do carro invadiu a preferencial. A batida foi tão violenta que a motociclista foi arremessada primeiro contra uma placa de sinalização e depois contra a parede de um estabelecimento comercial.

A mulher sofreu ferimentos gravíssimos nas duas pernas. Além dos socorristas do Siate, uma equipe médica do Samu também foi acionada até o local do acidente para dar apoio. Simone Felipe foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi.

Já o adolescente que ocupava o carro também sofreu alguns ferimentos no rosto e foi socorrido pelo Siate logo após o veículo colidir contra a parede de uma casa. Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento do acidente. (inf/foto André Almenara)