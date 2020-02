Jovem morre ao ser atropelada por trem em Maringá

Tweet no Twitter

A jovem Anna Júlia Szielasko, 18 anos, morreu ao ser atropelada por uma locomotiva. O acidente ocorreu por volta de 1h30 deste domingo (23) entre os bairros Vila Nova e Internorte. Anna estava acompanhada de um amigo de 16 anos quando o atropelamento aconteceu. De acordo com informações, Anna e o amigo participaram do carnaval no Parque de Exposições quando saíram para ir até a plantação de girassóis. Próximo da plantação, Anna e o seu colega sentaram na linha férrea. O maquinista ao visualizar duas pessoas acionou a buzina da locomotiva para alertar que estava próximo.



Infelizmente Anna Júlia não saiu e foi atropelada e morreu na hora. O maquinista que parou a locomotiva relatou que o casal não estava sentado e sim em pé. Há uma suspeita de que o amigo de Anna estivesse discutindo com a adolescente. O menor de 16 anos foi encaminhado para a delegacia para ser interrogado.

Anna Júlia Szielasko morava com a família no Parque Alvamar em Sarandi. A jovem começaria esse ano o curso de história na Universidade Estadual de Maringá. (inf André Almenara)