Advogado morre carbonizado após acidente na rodovia

O advogado Jean Fernando Pontin, 40 anos, morreu em um acidente no final da noite de terça-feira, 22, na rodovia PR-317 no município de Maringá. Pontin ocupava uma caminhonete Mitsubishi Pajero com placa de Engenheiro Beltrão quando colidiu na traseira de uma carreta de Terra Boa, carregada de cana-de-açúcar.

Após a colisão, a caminhonete capotou e pegou fogo, infelizmente o motorista morreu carbonizado. De acordo com informações da Policia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao Aeroporto de Maringá.

O corpo de bombeiros precisou cortar a lataria para retirar o corpo da vítima.

Ele era morador de Engenheiro Beltrão, se formou em direito pela Universidade Estadual de Maringá. (inf André Almenara)