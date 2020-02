Aéreas oferecem reembolso para passageiro que não conseguir chegar a aeroporto por chuvas em SP

Aeroportos de São Paulo estão abertos, mas muitos passageiros não estão conseguindo chegar por conta da forte chuva e alagamentos na região metropolitana. Passageiros de voos marcados para esta segunda-feira (10) saindo dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, e que não consigam chegar a tempo poderão pedir reembolso ou remarcar seus voos sem custo, segundo as companhias aéreas Azul e Latam. Já a Gol informou que está remarcando bilhetes sem custo, e que os passageiros poderão solicitar reembolso com crédito integral das passagens para usar em futuros voos.

Chuva causa dezenas de desabamentos e alagamentos e trava São Paulo

Fortes chuvas causam alagamento na pista da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, na manhã desta segunda-feira, 10. Uma forte chuva atingiu a Grande São Paulo no início da manhã desta segunda-feira, 10. O rodízio municipal de veículos está suspenso para carros e caminhões.

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por conta das fortes chuvas que começaram nesta madrugada, a cidade de São Paulo tinha mais de 70 pontos de alagamento pela manhã, muitos deles intransitáveis, incluindo nas marginais Pinheiros e Tietê. Os aeroportos seguem abertos, porém com vários atrasos e cancelamentos de voos.

Azul

De acordo com a empresa, os passageiros poderão optar por remarcar os voos para mais tarde nesta mesma segunda ou para terça-feira. Quem desistir de viajar também poderá solicitar o reembolso integral.

Já os passageiros de voos cancelados serão reacomodados em outros voos da própria companhia.

“A Azul lamenta os aborrecimentos causados e reforça que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, diz a empresa em nota.

Latam

Passageiros de voos cancelados ou reprogramados poderão alterar a data do voo sem cobrança de multa ou diferença tarifária, desde que dentro da vigência do bilhete. É possível também alterar a origem e/ou o destino do voo, também dentro do período da vigência do bilhete, mas sujeito a diferença tarifária. Os passageiros também podem optar por pedir o reembolso integral do bilhete.

Já os passageiros que não tiveram seus voos cancelados, mas tiveram problemas para chegar aos aeroportos, poderão alterar a data do voo para os próximos 15 dias, sem cobrança de multa ou diferença tarifária; alterar origem ou destino do voo sem cobrança de multa mas sujeito a diferença tarifária e dentro do período de vigência do bilhete, ou ainda solicitar o reembolso integral.

Para realizar as alterações, os passageiros podem entrar em contato por meio do site (https://www.latam.com/link/apps/personas/autoproteccion), pela Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais cidades do país) ou em uma loja da companhia.

Gol

A Gol informou que alguns voos precisaram ser cancelados ou sofreram atrasos, e que está prestando assistência aos clientes. Segundo a companhia, os bilhetes de passageiros impactados nesta segunda-feira podem ser remarcados sem custo – tanto no caso de quem teve voos atrasados ou cancelados, como para quem não conseguiu chegar aos aeroportos de São Paulo por conta dos transtornos causados pelas chuvas.

Segundo a empresa, os passageiros poderão também solicitar reembolso com crédito integral das passagens para usar em futuros voos.

A Gol informa que os clientes devem entrar em contato pelo site (www.voegol.com.br), aplicativo ou telefone da Central de Relacionamento pelo número 0300 115 2121.

