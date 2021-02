Aeronave faz pouso de emergência próximo ao aeroporto de Maringá

O avião de pequeno porte caiu em um loteamento no Jardim Monte Carlo, perto do

Contorno Sul de Maringá. A queda aconteceu às 7 horas desta quinta-feira, 18.

Os médicos do Samu e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atenderem os dois homens que estavam na aeronave. O local foi isolado pela Polícia Militar.

O avião de pequeno porte pertence ao aeroclube de Maringá e estava fazendo um vôo

de instrução. Na aeronave estava um piloto de 37 anos e um aluno de 25 anos. O piloto disse que

houve uma pane na aeronave que parou de funcionar de repente. Os dois foram encaminhados ao hospital Bom Samaritano. (inf Léo Júnior)