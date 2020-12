Aeroporto de Maringá ficará fechado entre os dias 1 e 15 de dezembro

O Aeroporto Regional de Maringá Sílvio Name Júnior vai estar fechado para pousos e decolagens entre os dias 1 e 15 de dezembro. Segundo a administração, a pista passará por obras de reconstrução do pavimento asfáltico, o que impede o funcionamento.

De acordo com a superintendência do aeroporto, a intervenção exige o fechamento total da pista por 15 dias. O aeroporto passa por obras de ampliação que totalizam o valor de aproximadamente R$ 80 milhões. A reforma começou no final de 2019.

As companhias, segundo o aeroporto, foram alertadas sobre a mudança. Com relação a cancelamentos e transferência de voos a orientação é que os clientes obtenham as informações diretamente com as empresas.