Aeroporto de Maringá ficará interditado por 15 dias

O Aeroporto Regional de Maringá – SBMG Terminais Aéreos S/A divulgou há pouco nota informando que entre os dias 1º e 15 de dezembro haverá a interdição total do Aeródromo.

A pista de pouso e decolagem do aeroporto passará por obras de reconstrução total do pavimento asfáltico, o que vai exigir o fechamento total da pista por 15 dias. Nesta terceira fase da reforma, entre outros benefícios, serão realizadas melhorias em toda a extensão da pista, aumentando seu índice de resistência.

“Todas as ações de planejamento para a obra e para manutenção da segurança estão sendo alinhadas com a participação da companhias aéreas, Agência Nacional da Aviação Civil, Decea e demais envolvidos. As informações sobre cancelamentos e transferência de voos devem ser obtidas diretamente com cada companhia aérea, acrescenta a nota.