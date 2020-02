Aeroportos de Florianópolis, Viracopos e Brasília lideram em satisfação de passageiros

Pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil é referente a outubro, novembro e dezembro de 2019. Terminais foram os melhores nas respectivas categorias. Resultado da pesquisa de satisfação dos passageiros foi apresentada no Aeroporto de Florianópolis na tarde desta quinta-feira (6)

Os aeroportos de Florianópolis, Campinas (SP) e Brasília foram considerados os melhores do país em suas categorias na Pesquisa de Satisfação do Passageiro, divulgada na tarde desta quinta-feira (6) pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. O resultado é referente ao período entre outubro e dezembro de 2019. As categorias levam em conta o número de passageiros recebidos por ano.

De acordo com a pesquisa, os 20 maiores aeroportos do país tiveram uma aprovação de 94% por parte dos passageiros. A pesquisa foi divulgada em evento no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis.

Notas

Florianópolis foi considerado o melhor aeroporto com até 5 milhões de passageiros por ano. Viracopos ficou no topo da lista entre os terminais que recebem entre 5 e 15 milhões de usuários anuais. O terminal de Brasília ficou em primeiro lugar entre os que têm mais de 15 milhões de passageiros por ano. Os três receberam as seguintes notas:

Aeroporto Internacional Hercílio Luz (Florianópolis) – 4,78

Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas) – 4,80

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília) – 4,50

Na comparação com o quarto trimestre de 2018, a satisfação geral aumentou de 4,39 para 4,49. As notas vão de 1 a 5, sendo 5 melhor possível. O índice de 4,49 foi o maior da história da pesquisa, que começou em 2013.

Aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebeu a melhor nota geral

Entre os quesitos pesquisados, o que obteve maior nota nos aeroportos foi a cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in, com 4,72. O que teve a pior avaliação foi o custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes, com nota 3.

Os 20 aeroportos pesquisados correspondem a 87% do total de passageiros transportados no país. Foram feitas 24.948 entrevistas com viajantes domésticos e internacionais.

Confira abaixo as notas dos aeroportos, por categorias:

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, teve o maior aumento de nota em relação ao quarto trimestre de 2018: 22,5%. Ele estava na última colocação, com nota 3,90, em 2018. O aumento está relacionado à inauguração do novo terminal, que teve o primeiro pouso e decolagem em 1º de outubro de 2019.

