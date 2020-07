Tweet no Twitter

O prefeito Ulisses Maia (PSD) foi um dos que comemoraram a aprovação do Fundeb, agora permanente e com mais recursos para a educação.

Destacou os sete deputados que votaram contra – dois deles do Paraná, o londrinense Filipe Barros e o curitibano Paulo Martins. “Ainda bem que não são de Maringa”, frisou.

Anotem os nomes dos dois, sugere o blog. Eles estarão fazendo campanha para um pré-candidato a prefeito de Maringá. (inf Angelo Rigon)