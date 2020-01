Ainda não decidiu a viagem de Carnaval? Veja quanto custa ir para 10 destinos no Brasil

Passar o Carnaval em São Paulo dos dias 21/2 a 26/2 está custando, em média, R$ 1.118 para o turista. Levantamento de buscador de viagens aponta que, quem optar por passar o feriado em Brasília, vai desembolsar em média R$ 1.305. Foliões animados durante bloco de carnaval em Belo Horizonte (MG)

Raquel Freitas/ G1

Ainda não decidiu o destino do Carnaval e está fazendo buscas de última hora? Um levantamento mostra as 10 cidades com preço médio da viagem (passagens + hospedagem) custando menos para o momento. No ‘top 5’ estão São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

O Kayak, ferramenta de busca de viagens, chegou a lista de dez destinos “mais em conta” cruzando o preço das passagens na época do Carnaval com o das hospedagens.

Para mapear o preço das passagens, o levantamento foi feito no dia 13 de janeiro buscando por voos de ida no dia 21 de fevereiro e volta no dia 26 de fevereiro na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil com destino a todos os aeroportos do mundo.

Para calcular o valor médio das diárias de hotel, considerou uma média das 10 opções mais baratas de hotéis 3 estrelas com café-da-manhã, estacionamento e wi-fi inclusos.

O preço médio final é uma soma do valor gasto com as passagens de ida e volta e com as seis diárias. Logo, a lista de destinos cita os 10 que estão custando menos para viajar no Carnaval. Por isso o levantamento cita destinos menos tradicionais, como Vitória, e não consta Salvador, por exemplo – que é uma cidade mais cara.

As 10 cidades com passagens + hospedagem custando menos para o Carnaval 2020