Angeloni leva aulas de gastronomia para sua casa

Aulas de gastronomia todas as quintas-feiras sem sair de casa. O Angeloni inicia dia 21 de maio às 19h no instagram da rede uma série de lives semanais que levarão a Cozinha Dona Helena para dentro dos lares. Dessa forma, todos poderão continuar usufruindo das dicas e ensinamentos de chefs renomados e talentosos que, também diretamente das suas casas, apresentarão pratos icônicos das edições das revistas Gastronomia do Angeloni.

A primeira live da Cozinha Dona Helena Show será com Pablo Lavall, que mostrará como reproduzir as receitas da edição nº 46 da Revista gastronomia, dedicada aos espumantes, como Clericot de Lambrusco com soda e frutas cítricas, além de outros drinques incríveis, incluindo a criação desenvolvida exclusivamente para a live, o Coquetel Angeloni. Para a próxima semana, dia 28, já está programado o chef Valter Herzmann, que trará uma verdadeira comemoração do Dia Mundial do Hambúrguer.

Com as lives, além de continuar proporcionando as aulas da Cozinha Dona Helena aos clientes, sempre com novidades e incentivo à busca pela alimentação saudável e criativa, o Angeloni mostra que é possível sim interagir mesmo de longe e aprender cada vez mais delícias para a família, mesmo a distância, na segurança de suas casas.

As lives/aulas continuarão disponíveis no instagram @redeangeloni no IGTV e as edições da Revista Gastronomia podem ser baixadas gratuitamente do site (www.angeloni.com.br) ou pelo aplicativo Issuu.