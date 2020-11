Após demissões, Constantino chora ao falar sobre as críticas de Anitta

O comentarista Rodrigo Constantino chorou ao comentar críticas de Anitta sobre uma fala polêmica feito por ele mesmo em relação ao caso de Mariana Ferrer. Na ocasião, ele afirmou que castigaria sua filha se ela também sofresse um estupro bêbada e não denunciaria o criminoso.

“Você imagina o que é ver uma Anitta como um defensor de estuprador? Você imagina o que deve ser isso pra cabeça dela?”, questionou o jornalista antes de se emocionar e chorar.

As críticas de Anitta a Constantino

Anitta chegou a fazer uma série de comentários nas redes sociais criticando Rodrigo Constantino. “Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse”, disse em um comentário feito no Instagram dele.

Anitta também perguntou a Constantino se, por acaso, ele fosse estuprado bêbado por ela, ela estaria livre da culpa pelo crime também. O comentário foi apagado.

O comentarista respondeu. “Olha, não te respeito como ‘pensadora’ nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso”, escreveu Constantino.

A cantora então retrucou as críticas do comentarista e negou qualquer respeito por parte dele. “Que alívio saber que não tenho seu respeito. Se você me admirasse eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito pra que sua filha seja realmente como você acha que ela é, e que seja por vontade própria”, escreveu.