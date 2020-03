Após prefeitura suspender eventos por 30 dias, Calouro Folia é cancelada

A Calouro Folia, marcada para sábado (21/3) no Parque de Exposições de Maringá, foi cancelada. Por meio de nota, a organização do evento afirmou que o cancelamento segue determinação da Prefeitura de Maringá, que suspendeu os eventos com mais de 25 pessoas por 30 dias na cidade para prevenir a transmissão do coronavírus.

No texto divulgado nas redes sociais, a organização da Calouro Folia afirmou que pretende divulgar, em até dois dias, a nova data do evento e outras informações.

Considerada a maior micareta do sul do Brasil, o evento reúne milhares de pessoas todos os anos e boa parte do público vem de outras cidades. Neste ano, estavam previstos dois trios e atrações como Claudia Leitte, Ludmilla, Atitude 67 e Grupo Sempre.

A prefeitura não vai liberar alvará para realização de eventos na cidade por 30 dias. De acordo com a administração municipal, os eventos privados que já foram autorizados vão ter os alvarás suspensos.

Entre as atividades programadas, o município suspendeu a 46ª Prova Rústica Tiradentes marcada para 19 de abril.