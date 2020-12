Arquidiocese suspende missas presenciais por 11 dias

As celebrações com a presença de fiéis estão suspensas entre 1º e 11 de dezembro, segundo decisão do arcebispo metropolitano dom Frei Severino Clasen, que participou da reunião que decidiu por medidas mais restritivas para conter a propagação da covid-19. A suspensão atinge todos os municipios da arquidiocese.

As igrejas permanecerão abertas, mas apenas com missas online. As secretarias paroquiais e a Cúria Metropolitana também permanecem abertas.

Para celebrações de casamentos já marcados entre estes dias, os noivos deverão entrar em contato com os padres individualmente. Esses casos serão tratados em cada particularidade.

“É uma medida que precisamos tomar agora, ou não teremos as celebrações no Natal. Os hospitais estão saturados e a situação é gravíssima”, diz dom Severino Clasen.

A decisão do arcebispo, juntamente com o clero, foi tomada com base na reunião das autoridades, realizada na manhã deste sábado, no paço municipal de Maringá, cujo o lema é “Pacto pela vida”. No dia 9 será feita nova avaliação do Clero sobre a retomada.