As outras preocupações do vereador

O vereador de Maringá William Gentil (PSB) fez bem em não integrar a CPI da Pandemia, informa um ex-colega. É que ele tem ao menos outras duas coisas para se ocupar no momento.

Uma é apagar o incêndio que iniciou ao tirar um pré-candidato a vereador do Patriota sem avisar ninguém do partido do advogado Eliseu Fortes. Djalma de Souza, o Bolacha, estava no Patriota e saiu aos 44 minutos do segundo tempo para o PSB, pelas mãos de Gentil, e diz que não sabia da mudança (acima, trecho da certidão de filiação). Não é preciso dizer que criou-se um climão. Bolacha é do distrito de Iguatemi.

Outra preocupação é contornar o fato de uma pessoa próxima do vereador estar na lista dos que receberam auxílio emergencial irregularmente, o que em época de pré-campanha é prato cheio para opositores.

Pra piorar a situação, Gentil virou alvo de memes na internet. (inf Maringá News)