Avante define ‘chapa pura’

A psicóloga e pastora Lu Peder será a vice do empresário e advogado Rogério Calazans na disputa pela Prefeitura de Maringá neste ano. A informação foi divulgada pelo presidente local do partido, Cícero Carlos da Silva.

“O Avante seguirá firme na defesa dos princípios cristãos conservadores como pauta de conduta da nova administração de Maringá. O seu plano de governo está respaldo na necessidade imediata de um choque de simplificação, desburocratização e desregulação da prefeitura, com foco no incentivo ativo de geração de emprego e renda da população no período de crise e pós crise decorrente da pandemia. Um choque de liberdade e redução da máquina administrativa”, diz a nota assinada pelo presidente da sigla, que também é pastor. A informação também destaca que o plano de governo prevê a implementação da Lei Harfouche na educação municipal, “com restabelecimento de princípios de autoridade dentro do ambiente escolar”. (inf Maringá News)