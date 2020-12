Avenida Riachuelo terá ciclovia com iluminação em LED

O prefeito Ulisses Maia já assinou contrato para execução da ciclovia na avenida Riachuelo, entre a avenida Brasil e o Largo Senadinho, na Juscelino Kubitschek, na Vila Operária. Na prática, isso significa que toda a burocracia já foi superada, como licitação e homologação da empresa que vai realizar a obra. Nos próximos dias começa efetivamente a implantação da ciclovia com iluminação de LED.

A ciclovia integra um conjunto de obras em fase de execução na região. Depois de reformar a praça Emiliano Perneta, onde está a Igreja São José Operário, seguem outros projetos, como implantação do projeto Meu Campinho, no Brinco da Vila, e reforma do centro esportivo, com instalação de piscina coberta e aquecida. Aliás, diversas outras instalações esportivas receberão o benefício.

A exemplo das muitas obras realizadas em diversos bairros da cidade, a Zona 3, onde está localizada a Vila Operária, também teve ruas e avenidas recuperadas, com aplicação de massa asfáltica e pintura de sinalização horizontal, como faixas de pedestre. O Brinco da Vila também recebem melhorias e vai acomodar o complexo de lazer ′Meu Campinho′.