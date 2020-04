Balanço Geral Maringá da RIC Record TV, é líder absoluto em audiência

O programa Balanço Geral Maringá, edição regional da RIC Record TV obteve crescimento de 21%, chegando a 15,58 pontos de audiência entre a primeira e segunda semana de março, com liderança absoluta em horário nobre.

Enquanto a principal emissora concorrente apresentou queda superior a 15% no mesmo período e a segunda principal não cresceu mais que 4%, a equipe do Balanço Geral Maringá comemora as inovações realizadas nas últimas semanas. Em média 202.375 pessoas* assistem o Balanço Geral Maringá por exibição. Apresentado de segunda a sexta pelo Salsicha e aos sábados por Sandro Ivanowski, o programa vai ao ar a partir de 11h50 durante os dias de semana e às 12h, aos sábados.

Os demais programas da grade RIC Record TV em Maringá, também festejaram o recorde

Em clima de celebração, Rosi Ortega, que comanda o Ver Mais Maringá e Rosi Machado, que está à frente do RIC Rural ao lado de Sérgio Mendes, também expressaram a felicidade em conquistar a audiência.