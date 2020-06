O BandNews TV estreia nova programação nesta segunda-feira, 15 de junho. As mudanças vão trazer ainda mais dinamismo ao canal de notícias e acompanham o processo de integração dos veículos do Grupo Bandeirantes. Jornalistas das emissoras de rádio e TV se unem para garantir informação ágil e de credibilidade ao telespectador. Apresentadores já conhecidos do público na TV aberta vão se unir ao time BandNews TV.

Quinze equipes vão se revezar à frente das câmeras de hora em hora do começo do dia ao fim de noite. Eduardo Oinegue, âncora do “Jornal da Band”, e Paloma Tocci estão entre os reforços que entram no ar na tela do canal por assinatura. Andressa Guaraná e Joana Treptow também vão apresentar notícias direto dos novos cenários no estúdio do canal em São Paulo.

Com as mudanças, os programas “Capital e Mercado” (segundas-feiras), “BandNews Docs” (terças-feiras), “Ponto a Ponto” (quartas-feiras), “MapaMundi” (quintas-feiras) e “Conexão com The New York Times” (sextas-feiras) passarão a ser exibidos às 23 horas. “O canal acompanha as mudanças no Brasil e mundo com inovações. Essa integração entre rádios e TVs dão mais agilidade para chegar em cima do fato com esse novo formato”, diz Marcello D’Angelo, diretor-executivo do BandNews TV.