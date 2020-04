Beija-flor estreia em maio na Band Maringá

Depois de 29 anos ininterruptos, o radialista e apresentador de TV Valdir da Costa Vasconcelos, que todos conhecem como Beija-flor, está se desligando do Sistema Pinga Fogo de Comunicação.

Beija-Flor iniciou carreira no rádio em 1991 na rádio Guairacá de Mandaguari e três meses depois foi convidado pelo Pinga Fogo para trabalhar na então Rádio Flor do Café, em Borrazópolis, que depois se tornou a rádio Nova Era.

Em 1997, Pinga Fogo iniciou programa de televisão em Maringá e novamente Beija-flor foi convidado para fazer parte desse projeto. E continuou na equipe mesmo com a morte do apresentado, quando surgiram convites para comandar programas emissoras de Maringá.

Beija-flor deixa a equipe para comandar programa diário na TV Maringá (Band), onde sempre esteve. Considerado um comunicador de grande prestígio e credibilidade, é muito respeito junto ao mercado publicitário. O convite foi feito pelo diretor da emissora, Vicente Malucelli, a quem ele agradece. Sua estreia deve acontecer no próximo dia 4. (inf Angelo Rigon)