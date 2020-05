Biatto esclarece fala no Legislativo

Na primeira edição do Pan News desta segunda-feira o secretário de Saúde de Maringá, Jair Biatto, comentou sobre sua fala, semana passada, na câmara municipal, a respeito dos valores cobrados por insumos e equipamentos nesta época de pandemia, de uma forma geral.

A fala foi suficiente para que oposicionistas, que estavam presentes e não questionaram o secretário, falarem em CPI – que hoje é apoiada até por situacionistas, o que dá a impressão de que tem gente que deu tiro no pé.

Ao final do programa o próprio presidente da Câmara de Maringá, Mário Hossokawa, disse que a CPI sairá sim mas não servirá de palanque. Em ano eleitoral, é de se duvidar. Antes, confirmou que o sistema de informações do Legislativo saiu do ar para manutenção às 18h da sexta-feira, impedindo que os demais vereadores tomassem ciência do requerimento.

Há, no entanto, um certo temor de que a CPI atrapalhe o enfrentamento à covid-19, como aconteceu durante a CPI do terminal urbano. À época, a obra ficou parada por seis meses por conta da investigação. (inf Maringá News)