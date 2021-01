Bombeiros confirmam 14 passageiros mortos em acidente com ônibus de turismo na BR-376

O Corpo de Bombeiros confirmou que 14 passageiros do ônibus de turismo que despencou na Curva da Santa, BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, morreram na hora. O acidente aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (25). O ônibus é da cidade de Ananindeua (PA), 20 quilômetros de Belém.

Ao todo, ambulâncias de Curitiba, Joinville e Garuva (SC) estão no local fazendo os primeiros atendimentos.

Informações oficiais dão conta de que há quatro passageiros com ferimentos moderados e cinco em estado grave. No momento do acidente, havia 52 passageiros e mais dois motoristas.

No momento, há diversas ambulâncias, equipes de bombeiros, concessionária e policiais rodoviários no trecho. A pista segue interditada. (inf Banda B)

Atualizado:

– 21 óbitos

– 7 vítimas graves

– 6 vítimas moderadas

– 20 vítimas leves