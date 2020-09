Bombeiros de Maringá combatem fogo no Pantanal

Please enter banners and links.

Três bombeiros militares do 5º Grupamento de Bombeiros foram acionados para compor a força-tarefa de 30 militares do Corpo de Bombeiros do Paraná, que se deslocará hoje para o Mato Grosso do Sul a fim de contribuir nas ações de combate aos incêndios florestais que consomem a região do Pantanal. A missão tem duração prevista de 15 dias, podendo ser alterada conforme necessidade do comando da operação.

A guarnição do 5º Grupamento composta pela 1ª tenente Luisiana, 1º sargento José Luiz e cabo Bruno parte de Maringá às 9h15min tendo como destino o 2º Comando Regional Bombeiro Militar em Londrina. Após o briefing da missão, rumam, em torno das 13h, para Campo Grande. O destino final é Corumbá, local em que ficarão baseados.

Além dos recursos humanos militares, foram mobilizados do 5º Grupamento de Bombeiros duas caminhonetes com kit de combate a incêndio florestal (motobomba a combustão, reservatório de água, mangueira de alta pressão e esguicho), além de materiais de queima, corte, navegação terrestre e outros afins correlacionado aos objetivos da atividade. (foto Chico Ribeiro)