Brasil e Catar acabam com exigência de visto

Com o acordo, os dois países permitirão que seus habitantes permaneçam no território alheio sem visto de entrada por um período máximo de 90 dias por 12 meses, após a data da primeira entrada. Vista aérea de Doha, capital do Catar

REUTERS/Fadi Al-Assaad/File Photo

Turistas brasileiros não vão precisar mais de visto para visitar o Catar e vice-versa. O acordo entre os dois países foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (14).

Os cidadãos dos dois países que tiverem um passaporte comum válido por um período mínimo de 6 meses podem entrar e permanecer sem visto no território alheio, para fins de turismo, trânsito ou negócios.

Com o acordo, os dois países permitirão que seus habitantes permaneçam em território sem visto de entrada por um período máximo de 90 dias por 12 meses, após a data da primeira entrada no respectivo território.

“A isenção de visto se aplica independentemente do modo de transporte usado para atravessar as fronteiras”, informa o anúncio do governo brasileiro.

O acordo foi assinado durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Qatar, em outubro de 2019, durante cerimônia no Palácio Real, em Doha.

O Catar sedia a Copa do Mundo da Fifa entre novembro e dezembro de 2022. O Brasil ainda precisará jogar as Eliminatórias para se classificar — o torneio classificatório da América do Sul começa em março deste ano.

Museu Nacional do Catar impressiona pela grandiosidade e beleza