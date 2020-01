British Airways, Lufthansa e Lion Air suspendem voos para China por causa do coronavírus

Companhias aéreas Cathay Pacific Airways, United Airlines e Ural Airlines suspenderam ou modificaram os programas de voo. American Airlines suspendeu alguns voos entre fevereiro e março. Imagem de arquivo mostram aeronaves da British Airways paradas no aeroporto de Heathrow, em Londres

As companhias aéreas British Airways, Lutfthansa e Lion Air suspenderam nesta quarta-feira (29) todos os voos para a China continental por causa do surto de coronavírus, que já deixou mais de 130 mortos no país. A American Airlines anunciou que suspendeu alguns voos entre fevereiro e março.

A decisão da British Airways acontece após a recomendação do governo britânico para que os cidadãos evitem viajar ao país asiático em consequência da epidemia de coronavírus.

“Suspendemos todos os voos para e a partir da China continental com efeito imediato após a recomendação do ministério das Relações Exteriores”, anunciou a empresa em um comunicado.

A companhia britânica, que integra o conglomerado IAG, tem voos diários do aeroporto Heathrow de Londres com destino a Pequim e Xangai. A British Airways pediu desculpas aos passageiros, mas afirmou que a segurança dos clientes e dos funcionários é uma prioridade.

A suspensão de voos da Lufthansa está prevista para durar até 9 de fevereiro.

A American Airlines anunciou que cancelou duas rotas: Los Angeles – Xangai e Los Angeles-Pequim entre 9 de fevereiro e 27 de março devido a uma redução significante na demanda. Porém a empresa continua a operar para o território semiautônomo de Hong Kong.

Outras companhias

A Air France anunciou que mantém o programa de voos para a China: a companhia tem 10 voos semanais para Pequim e 13 com destino a Xangai a partir de Paris. A empresa, no entanto, suspendeu os três voos semanais para Wuhan, a cidade em que surgiu a epidemia.

Nos últimos dias, as companhias aéreas Cathay Pacific Airways, United Airlines e Ural Airlines suspenderam ou modificaram os programas de voo em consequência da epidemia que afeta a China.

A russa Ural Airlines, que viaja para Munique, Paris e Roma, anunciou nesta quarta-feira a suspensão de todos os voos para a Europa devido à propagação do coronavírus.

“Devido à situação epidêmica na China e com a implementação de medidas restritivas por parte das autoridades chinesas e pela agência de turismo russa para turistas chineses e russos, a Ural Airlines é obrigada a cancelar uma série de voos até o fim do inverno”, anunciou a empresa.

Os voos para a Europa da Ural Airlines, uma empresa com sede em Ekaterimburgo, são tradicionalmente usados por grandes grupos de viagens organizados na China.

Os turistas chineses usam os aeroportos russos como uma escala para a Europa.

