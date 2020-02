Cadê o dinheiro que tava aqui?

O programa Fantástico, da Globo, vai exibir no domingo uma reportagem sobre a roubalheira no Pros – Partido Republicano da Ordem Social.

Você conhece algum político de Maringá filiado ao Pros? São 110 filiados no total, mas boa parte foi cancelada, por desfiliação ou a pedido do eleitor. O pessoal que ficou lota uma van, observa um ex-filiado.

Só pra lembrar: o Pros coligou-se com o PT e apoiou Fernando Haddad . (inf Maringa News)