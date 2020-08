Câmera de vídeo registra tombamento de carreta

Uma carreta carregada com carga de cigarros contrabandeada,

estimada pela polícia em 450 mil maços, tombou no início da manhã

desta quinta-feira, 27, na rotatória do entroncamento da BR 376 com PR 317, trecho urbano de Maringá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h40 quando a carreta seguia pela BR-376 e

tombou. Dentro da carroceria do tipo baú foram encontradas as caixas

de cigarros com origem do Paraguai. O motorista fugiu após o

acidente e não foi localizado. (inf Plantão Maringá)