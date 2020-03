Caminhão atropela e mata homem na rodovia BR-376 em Marialva

O acidente foi registrado por volta de 1h30 desta sexta-feira (27) na rodovia BR-376 em Marialva. O senhor Luiz Carlos Mendes Cordeiro, 50 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão que seguia sentido Marialva.



Um frentista que testemunhou o trágico acidente relatou que a vítima estava fora de sua VW Brasília tentando empurrar o veículo na contramão quando o caminhão atropelou. O caminhão além de atingir violentamente a Brasília ainda arremessou o corpo da vítima a vários metros de distância.

O condutor do caminhão parou seu veículo imediatamente acionando o socorro. Uma equipe médica do Samu e Siate deslocaram ao local somente para atestar o óbito do motorista. Provavelmente a falta de combustível ou problema mecânico podem ter sido o motivo pelo qual o condutor estava empurrando seu veículo.

O corpo do senhor Luiz Carlos Mendes Cordeiro foi encaminhado para o IML de Maringá. Ainda não se sabe onde a vítima fatal morava. (inf/foto André Almenara)