Caminhonete na contramão quase provoca tragédia na avenida Brasil

Um motorista que conduzia a caminhonete Mitsubishi L200 se envolveu em um grave acidente na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Brasil, Vila Operária em Maringá.

Anderson de Araújo Oliveira, 30 anos, seguia pela avenida sentido Centro quando atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Na sequencia a caminhonete colidiu em um veículo Renault estacionado próximo ao ponto de ônibus, avançou sobre a calçada e atingiu violentamente uma árvore.



Uma mulher e duas crianças que estavam aguardando o coletivo quase foram atropeladas pelo motorista Anderson. Testemunhas disseram que o veiculo Renault acabou salvando os pedestres.

O motorista da caminhonete precisou ser atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Universitário, no interior do veículo a Guarda Municipal localizou uma pequena quantidade de substância identificada por cocaína. Em sua defesa Anderson disse aos agentes da GM e aos policiais militares que a droga não era sua e a Mitsubishi seria do seu irmão. (inf André Almenara)