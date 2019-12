Carnaval: ainda dá tempo de programar a viagem? Veja dicas e os destinos mais buscados

Preço médio das passagens para o Rio, destino mais procurado, está em R$ 923, de acordo com levantamento de plataforma de viagens. Segundo especialista, a ‘última chamada’ para comprar passagens é a primeira quinzena de janeiro. Olodum passa pelo Farol da Barra no circuito Dodô e agita público no Carnaval de Salvador

A terça-feira do carnaval 2020 cai no dia 25 de fevereiro e quem ainda não comprou passagens aéreas ou não reservou a hospedagem deve estar se perguntando: ainda dá tempo? Tem alguma maneira de não gastar tanto? Especialistas dizem que sim, mas é preciso correr porque os preços para os destinos mais bombados já estão altos (vejas valores médios na tabela abaixo).

“A última chamada é a segunda semana de janeiro. Dali em diante os preços só vão subir mais e não há mais tarifas baratas”, alerta Roberto Nedelciu, presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.

Como trata-se de um feriado em que a demanda por viagens cresce muito, os preços médios também flutuam conforme a lei da oferta e de demanda. Caso o seu destino seja entre os listados na tabela abaixo, é bom correr.

Os critérios do levantamento foram:

Voos de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil para todos os aeroportos do mundo.

Passagens buscadas entre 01/01 e 09/12 de 2019 para viagens entre 21/02 e 26/02 de 2020.

Segundo Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil, os preços não devem apresentar baixa significativa até fevereiro: “Não dá para contar com a sorte de encontrar promoções”.

Fora da alta temporada, a antecedência ideal de compra costuma ser de um mês para destinos nacionais e quatro para internacionais. Para o carnaval essa antecedência aumenta bastante.

Comprar passagens com um mês de antecedência pode resultar numa economia de até 15 a 25%, de acordo com Fleury.

Pensando no aéreo, ir no sábado e voltar na quinta-feira, caso haja disponibilidade, pode garantir preços mais atraentes.

A vantagem de começar a viagem no sábado de manhã é: se viajar na sexta, vai pagar uma diária adicional de hotel e mal aproveitará o destino, pois já chegará para dormir. Indo no sábado de manhã, economiza uma diária, sem prejudicar muito o roteiro de viagem.

Pensando na hospedagem, dados da Booking.com revelam que as cidades mais reservadas por brasileiros que viajaram entre 28 de fevereiro e 10 de março de 2019 foram Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Florianópolis e Belo Horizonte. Ou seja: são as cidades que demandam mais antecedência de reserva.

Caso contrário, as chances de encontrar a modalidade de hospedagem no seu perfil vão ficando mais escassas, explica Luiz Cegato, gerente de comunicação da Booking para a América Latina. Encontrar opções mais baratas também vai ficando mais difícil.

Ano passado, os tipos de hospedagem preferidos dos brasileiros durante os dias de folia foram hotel, pousada e hostel, nesta ordem. Ou seja: na mesma ordem são os tipos de hospedagem que mais vão apresentar alta.

