Na Amazônia, Carnaboi também movimenta a folia, enquanto o Carnaval Magia anima visitantes em Florianópolis Carnaval atrai turistas de norte a sul com trios elétricos, escolas de samba e frevo

No Brasil, o que não falta é Carnaval. De norte a sul, turistas são atraídos por manifestações culturais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o espetáculo das escolas de samba. Em Salvador, a grandiosidade dos trios elétricos.

No Recife, tem a alegria do frevo. Pelo Brasil, ainda tem maracatu e marchinhas. Na Amazônia, tem o Carnaboi. Para quem prefere o sul, tem Carnaval Magia em Florianópolis. Quer roteiros de viagem? Veja na página do Descubra o Brasil.

Initial plugin text