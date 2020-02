Carro cai em rio após família sofrer acidente na rodovia de Ivatuba

Uma família da cidade de Floresta escapou da morte ao sofrer um acidente na rodovia PR-551 que liga à cidade de Ivatuba. O motorista de um automóvel GM Celta que retornava de Ivatuba com a esposa e o filho de 6 anos, perdeu o controle em uma curva acentuada e caiu em um rio.

De acordo com informações, o condutor para evitar colidir contra um segundo automóvel que seguia sentido Ivatuba direcionou o veículo contra o mato. O Celta desceu um barranco e caiu na água. O motorista conseguiu se soltar do cinto de segurança e retirar sua esposa e filho do interior do automóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá com apoio de ambulância do Samu e o Serviço Aéreo deslocaram ao local rapidamente. O motorista recusou atendimento, mas a esposa e a criança foram socorridos com ferimentos leves.

Até mesmo os bombeiros ficaram felizes ao saber que a família estava fora do veículo, “realmente um milagre de Deus aconteceu com essa família”, disse um bombeiro”. (inf/foto André Almenara)