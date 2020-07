Carros batem de frente e pelo menos sete ficam feridos na PR-323

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um grave acidente na PR-323, no trecho entre Jussara e a ponte sobre o Rio Ivaí, na tarde desta quinta-feira (23). A informação preliminar é da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Equipes dos Bombeiros de Cianorte e do Samu Aéreo de Maringá atenderam a ocorrência por volta das 15h desta quinta-feira. Uma das vítimas foi trazida de helicóptero pela equipe do Samu Aéreo até um hospital de Maringá. O estado de saúde da vítima é grave.

De acordo com a PRE, dois carros bateram de frente e ainda não há informações sobre a gravidade dos demais feridos. Uma das vítimas é gestante. A pista está parcialmente liberada para o tráfego. (Inf GMC)