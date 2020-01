Casais montam motorhomes em Kombis para viajar com comodidade e liberdade

‘Kombihomes’ têm ganhado adeptos e propõe um estilo de vida com simplicidade e desapego. Moradores de Porto Ferreira e São Carlos (SP) contam as experiências. Casais de São Carlos montam um motorhome em Kombi para viajar

O encantamento de criança pela liberdade virou sonho realizado para um morador de São Carlos e um de Porto Ferreira (SP) que fizeram de kombis micro motorhomes para viajar pelo país e até para o exterior.

O conceito de viajar com kombis equipadas como casas tem ganhado cada vez mais adeptos. É uma opção mais barata que os motorhomes e que também valoriza outros conceitos como um estilo de vida com simplicidade, o desapego e o “faça você mesmo”, isso porque quase todos “kombihomes” são modificadas pelos próprios donos.

Philomena

Fabu Dias reformou ele próprio a kombi Philomena para poder viajar no estilo motorhome

Arquivo pessoal

Foi o caso do pedagogo Fabu Dias que, em 2018, realizou um sonho de criança. Ele comprou uma Kombi e aos poucos fez a transformação que a deixou equipada para servir de moradia em qualquer situação.

O veículo ganhou teto de madeira, cama e painéis de energia solar, tudo feito por Dias. A inspiração veio de vídeos, internet e troca de ideias com outros donos de “kombihomes”.

Mas ele demorou até tomar coragem. “Eu tinha vontade desde molequinho, aí eu fui num encontro de kombis e quando eu olhei aquele monte de gente fazendo e vi que dava para fazer, voltou toda a ideia”, contou.

A Kombi acabou virando parte da família e ganhou um nome: Philomena. “É o nome da minha nona, da minha avó materna, agricultora, uma pessoas muito simples, muito humilde que tinha essa coisa de que a gente não precisa de muita coisa para fazer”, contou a professora de dança Viviane Carrasco.

Philomena é um micro motorhome que foi adaptada totalmente pelo pedagogo Fabu Dias em São Carlos

Reprodução Instagram

A Kombi ganhou uma conta no Instagram com quase 8 mil seguidores na qual Dias coloca as transformações que faz no veículo e os lugares para onde vai com ele, mostrando que é preciso pouco para viajar e conhecer lugares diferentes.

“Minha vida cabe numa Kombi e ainda sobra espaço. A gente precisa de pouco para viver, a gente não precisa de tudo que acumula. Não fica refém de limpar tanto, de organizar tanto e aí sobra tempo para viver a vida de verdade”, afirma Viviane.

Cyd

O empresário de Porto Ferreira pretende viajar com a família dentro de uma kombi para os Estados Unidos

Reprodução EPTV

O mesmo sonho de criança de ganhar de liberdade fez o empresário Emerson Davi Cândido, de Porto Ferreira, transformar viajar de Kombi em um projeto familiar.

“Quando eu era criança eu tinha visto um motorhome que era feito numa Kombi. Eu adorei, achei a ideia sensacional de viajar e levar a casa junto. Há um tempo, a gente descobriu que dava para fazer isso em casa se tivesse alguma experiência de marcenaria, o que eu não tinha, mas mesmo assim a gente conseguiu”, contou.

Foi difícil achar um veículo em condições e a Kombi só foi encontrada em São Paulo. “Eu nunca tinha dirigido uma Kombi, então a primeira experiência foi assustadora, mas é uma delícia, hoje eu acostumei e é o carro que eu mais gosto de dirigir”, disse Cândido.

Casal de Porto Ferreira reforma kombi para poder viajar para os Estados Unidos

Reprodução EPTV

A mulher e o filho se envolveram no projeto e agora eles planejam viajar para os Estados Unidos na Kombi que ganhou o nome de Cyd por causa da placa. Para isso, o veículo ganhou cama, frigobar e até banheiro químico e chuveiro.

“É poder equilibrar a rotina do trabalho do dia a dia com diversão, conhecimento, tirar uma porcentagem da vida para conhecer o mundo”, afirmou o empresário.

“Estar com quem a gente gosta e ainda se sentir livre, é inexplicável essa sensação”, completou a esposa, Marieli Bueno.

