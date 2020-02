Casais morrem em acidente na rodovia PR-317

A tragédia aconteceu na noite de sábado (8) na rodovia PR-317 no sentido Maringá-Iguaraçu. A batida envolveu um ônibus de sacoleiros, placa de Brasília, e um automóvel Renault Duster de Londrina.

A colisão frontal entre os veículos causou a morte de dois casais que seguiam para Maringá.

De acordo com informações o ônibus, que tinha dois motoristas e 27 passageiros, retornava do Paraguai quando o acidente ocorreu. O condutor do coletivo teria realizado uma ultrapassagem proibida causando a colisão contra a Duster.

Morreu o casal Marcelo Turossi, 40 anos, e Rosimery Silva Turossi, 36 anos, moradores de Londrina, no banco traseiro estava o casal Renan Alex Silva, 34 anos, e Marilene Hoshino, 35 anos, ambos de Centenário do Sul.

O Corpo de Bombeiros de Maringá com apoio de várias equipes de socorro do Samu tiveram muito trabalho para retirarem os corpos do automóvel. A Duster chegou a ficar debaixo do ônibus. De acordo com o médico Anderson Labbado, três pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas e foram socorridas.



Os dois casais estavam se deslocando à Maringá para participarem de um baile de formatura em um clube da cidade. (inf/foto André Almenara)