Celebração do Natal em Belém, na Cisjordânia, reúne milhares de pessoas; FOTOS

Houve cerimônias nos arredores de praça onde se acredita que Jesus nasceu. Apesar de recentes confrontos entre israelenses e palestinos, autoridades locais veem melhora no turismo. Religiosos participam de cerimônia perto da Igreja da Natividade, construída no local onde acredita-se que Jesus nasceu, nesta terça-feira (24)

As celebrações de Natal em Belém, na Cisjordânia, reuniram milhares de peregrinos nesta terça-feira (24). Fiéis visitaram a Igreja da Natividade, construída sobre o local onde acredita-se que Jesus nasceu.

Vestindo roupas em amarelo e dourado, guardas palestinos organizaram as cerimônias, que contaram com paradas de músicos. Vendedores disponibilizavam lanches e presentes em uma atmosfera festiva.

Desfile organizado nesta terça-feira (24) do lado de fora da Igreja da Natividade, em Belém, celebra nascimento de Jesus

Religioso ora sobre local onde se acredita que Jesus nasceu, durante celebrações de Natal desta terça-feira (24) na Igreja da Natividade , em Belém

O educador e missionário cristão Roger Hoagland, de Louisville (Estados Unidos), disse à Associated Press que viajou a Belém para comandar um coral batista pela quarta vez. Ele descreveu a experiência como única na vida.

“Amamos esta oportunidade. Temos 40 integrantes e muitos deles vieram dos EUA ou de outros países. Vieram para celebrar o nascimento de Jesus Cristo”, afirmou.

Arcebispo Pierbattista Pizzaballa chega à Igreja da Natividade, em Belém, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal

O arcebispo Pierbattista Pizzaballa, chefe da Igreja Católica na Terra Santa, lamentou os recentes confrontos entre israelenses e palestinos, durante homilia na missa desta terça. O religioso pediu aos fiéis que sigam o exemplo deixado por Jesus.

“Celebrar o Natal também significa celebrar aqueles que ainda desejam amar a humanidade e se colocam em risco por ela”, afirmou o arcebispo.

Turistas em Belém

Peregrina cristã da Nigéria entra na Igreja da Natividade, em Belém, nesta quinta-feira (24), véspera de Natal

Por causa dos conflitos entre Israel e Palestina, ainda há muitos turistas receosos em visitar Belém. Diversas barreiras de separação na cidade fazem os visitantes se lembrar da realidade política complexa na região. Inclusive, a maior parte dos visitantes são locais — uma minoria dos participantes da celebração deste Natal era de estrangeiros.

Ainda assim, a ministra do Turismo da Palestina, Rula Maayah, disse que 2019 representou o ano mais bem sucedido da história do turismo no país. Ela assinala que, em Belém, cerca de 15 mil peregrinos passaram a noite de Natal nos hotéis da cidade, que estão lotados — e ainda há aqueles que se hospedam em outras cidades na Cisjordania, como Ramallah e Jericó, ou em Jerusalém.

Missa do Galo

