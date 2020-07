Cena impressionante de colisão entre motociclista e carro

Um motoboy que estava trabalhando foi atingido por automóvel no cruzamento das ruas Bragança com Pioneiro Guido Inácio Bersch, na Zona 7, em Maringá.

Veja no vídeo o momento da batida que ocorreu nesse domingo, 19, por volta das 13h30, o motociclista invadiu a preferencial.

O entregador é arremessado para a calçada, o carro atingiu ainda dois outros veículos que estavam estacionados. Apesar do susto e da violência do impacto, a vítima de 23 anos, sofreu apenas escoriações.