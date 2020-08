Central de atendimento da Sanepar muda de endereço

A central de atendimento ao cliente da Sanepar, em Maringá, vai mudar de endereço. A partir da segunda-feira (17), o atendimento passa a funcionar na avenida Prudente de Morais, 493, ao lado do Mercadão de Maringá. Para a realização da mudança, o atendimento atual, localizado na avenida Tamandaré, 150, ficará fechado na sexta-feira (14).;

O novo prédio tem um espaço mais amplo e confortável para atender aos clientes. De acordo com o gerente regional de Maringá, Vitor Gorzoni, haverá um aumento na capacidade de atendimento, diminuindo o tempo de espera dos clientes. Outro ponto forte é a localização, próximo ao Estádio Willie Davids, que deve facilitar, ainda mais, o acesso dos clientes à central de atendimento.

A estrutura conta, ainda, com sala de espera, banheiros adaptados, fraldário e atendimento especial às imobiliárias e grandes clientes. O novo espaço também vai proporcionar mais conforto aos empregados, que terão sala de descanso, cozinha e sala de reunião.

O prédio também conta com dois totens de autoatendimento, que oferecem serviços como emissão de segunda via, consulta do histórico de consumo, documentação necessária para adesão à tarifa social e atualização de dados cadastrais.