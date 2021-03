Ciclista é atropelado e morre na avenida Colombo

O ciclista Bruno Koite Mendes Miakawa, 26 anos, morreu no

início da noite desta sexta-feira, 12, em um trágico acidente registrado no cruzamento

das avenidas Colombo e Mandacaru. A vítima foi atingida por um veículo BMW, que era conduzido pelo médico Matheus Fleury Medeiros, 30 anos. O impacto do carro contra o ciclista, foi muito forte. Miakawa sofreu múltiplas fraturas e teve uma parada cardiorrespiratória. O médico que dirigia o carro, prontamente

iniciou o procedimento de reanimação, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

Por aproximadamente 40 minutos, os socorristas realizaram a massagem cardiopulmonar,

mas infelizmente não obtiveram êxito na reanimação.



As circunstâncias do atropelamento, serão apuradas pela polícia civil, através

da Delegacia de Trânsito.

Agentes da PRF e um perito da Polícia Científica, estiveram no local realizando todos os levantamentos

possíveis. Câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais das imediações

do ocorrido registraram o flagrante do acidente, e irão contribuir com o

inquérito policial. O motorista da BMW, seguia pela Avenida Colombo, em direção a saída de

Maringá para Paranavaí. Ele relatou que estava a caminho de Cianorte, para tirar um

plantão em uma unidade hospitalar.

Miakawa trabalhava no Juizado Especial Civil de Maringá (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)