Cidadania lança Valdir Pignata como candidato a prefeito

Aos 62 anos, o advogado Valdir Pignata foi oficializado como o candidato a prefeito de Maringá pelo Cidadania. A convenção ocorreu nesta segunda-feira (07), em uma casa na Zona 02. No lançamento da candidatura, também participaram pessoas que vão disputar uma cadeira no Legislativo. Como o prazo para a definição das chapas não terminou, o Cidadania ainda não definiu quem ficará na vaga de vice e nem a lista com todos os candidatos a vereador. A data final é 16 de setembro.

Pignata foi candidato a vice-prefeito em 2000, vereador e secretário em gestões passadas. Durante anos, foi filiado ao PP. Ele se mudou para a sigla atual após receber um convite.

Na convenção, o pré-candidato a prefeito pelo Podemos, José Luiz Bovo, participou. Ele também fez parte do grupo político do PP em gestões passadas.

Pignata disse que no seu governo quer a maior participação da população. O Cidadania está conversando com outros partidos. Esse é um dos motivos pelos quais a vaga de vice não foi definida ainda, segundo o candidato. (inf CBN)