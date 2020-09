Cidadania Paranavai

Please enter banners and links.

Na noite da última terça-feira, 1°, o Cidadania Paranavaí reuniu os pré-candidatos a vereador para as definições das eleições deste ano. O grupo de lideranças local é bem atuante e coeso, visando o pleito eleitoral no dia 15 em novembro. O partido no município tem a frente do seu diretório Cláudio de Souza.

A Secretária Estadual do Cidadania Mulher, Cláudia Bochi, reforçou a importância do grupo político no desenvolvimento das propostas para Paranvaí, e a seu convite, a terapeuta Rosana Faleiro realizou palestra motivacional aos pré-candidatos com o tema “Acreditando em você”.

A convenção do Cidadania está marcada para o próximo dia 14, quando poderá ser confirmada à candidatura do vereador Dr Leonidas Fávero como vice do atual prefeito Delegado Caique (PSDB).