Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente

Cinco pessoas de uma mesma família, morreram em um trágico

acidente ocorrido por volta das 19h desta sexta-feira, 28, na rodovia

PR-472, entre as cidades de Goioerê-PR e Rancho Alegre do Oeste.

O acidente vitimou fatalmente o agricultor Kaoru Fukushima, de 77

anos, a esposa dele de 75 anos que chegou a ser socorrida mas faleceu em um hospital, a filha do casal de 39 anos e dois netos, um e cinco

anos. Todos estavam em um veículo VW Gol, com placa de Goioerê.



O carro chocou-se primeiramente contra um maquinário agrícola

(trator), que trafegava na pista de rolamento e logo na sequência

atingiu lateralmente um veículo Chevrolet Spin, conduzido pelo

Professor Zezinho, de Rancho Alegre do Oeste. A colisão aconteceu em um trecho de reta e a equipe da Polícia Rodoviária Estadual busca

compreender a dinâmica do ocorrido. Cabo Cabreira da PRE informou

que o trator não ficou no local do acidente.

O maquinário foi encontrado horas depois em uma fazenda situada

nas proximidades do local em que o acidente ocorreu. Outras pessoas

ficaram feridas, algumas delas em estado grave.

O Corpo de Bombeiros (5°GB) informa que essas vítimas foram socorridas

e encaminhadas para Hospitais de Goioerê e região. Um dos veículos

envolvidos no acidente ficou completamente destruído. O outro

capotou e parou com as rodas pra cima. (inf Tribuna da Região)